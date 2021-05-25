НБУ снизил курс доллара на 25 мая

Официальный курс гривны к доллару на 25 мая установлен на уровне 27,42 гривен за доллар. Курс доллара снижается второй день подряд.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 мая 2021 года установил курс на таком уровне: 27,4281 гривен за 1 доллар (-0,0291 грн). При этом курс доллара на 24 мая составляет 27,4572 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 24 мая 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,45 гривен за доллар, курс в покупке до 27,43 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 33,47 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,35 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,3/27,5 грн.