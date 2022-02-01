НБУ снижает официальный курс доллара второй день подряд

Официальный курс гривны к доллару на 1 февраля 2022 года установлен на уровне 28,45 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается второй день подряд после достижения максимума с февраля 2015 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 февраля 2022 года установил курс на таком уровне: 28,4555 гривен за 1 доллар (-0,3284 грн). При этом курс доллара на 31 января составляет: 28,7839 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 31 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 11 копеек до 28,59 гривен за доллар, курс в покупке до 28,57 гривен за доллар. В дальнейшем курс упал ниже 28,45 гривен. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 31,93 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 29,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 29,0/29,2 грн.