ru ua
Пн, 31 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Курс доллара продолжил снижение на межбанке

Новина українською →
Украина, Понедельник 31 января 2022 10:15
Курс доллара продолжил снижение на межбанке Фото: курс доллара снизился на 11 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 31 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 11 копеек до 28,59 гривен за доллар, курс в покупке до 28,57 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 31,93 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 28,5700 - 28,5900 грн/доллар, евро 31,9155 - 31,9378 грн/евро, российский рубль 0,3691 - 0,3695 грн/рубль.

Курс доллара продолжил снижение на межбанке

Напомним, 28 января торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,6800 - 28,7000 грн/доллар, евро 32,0097 - 32,0292 грн/евро, российский рубль 0,3678 - 0,3684 грн/рубль

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,78 гривен за доллар. Курс снизился на 20 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 29,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 29,0/29,2 грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро Курс рубля
NEWS
Боевики дважды обстреляли позиции ООС за сутки: один боец получил ранение
Боевики дважды обстреляли позиции ООС за сутки: один боец получил ранение
DAILY
Широкая оппозиция. Как Порошенко пытается объединить оппонентов власти
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Широкая оппозиция. Как Порошенко пытается объединить оппонентов власти