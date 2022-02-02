НБУ снижает официальный курс доллара третий день подряд

Официальный курс гривны к доллару на 2 февраля 2022 года установлен на уровне 28,31 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается третий день подряд после достижения максимума с февраля 2015 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 февраля 2022 года установил курс на таком уровне: 28,318 гривен за 1 доллар (-0,1375 грн). При этом курс доллара на 1 февраля составляет: 28,4555 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс снизился на 14 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)