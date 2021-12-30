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НБУ снижает официальный курс доллара третий день подряд

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Украина, Четверг 30 декабря 2021 06:15
НБУ снижает официальный курс доллара третий день подряд Фото: курс доллара упал на 2 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 30 декабря установлен на уровне 27,20 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снижается третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 декабря 2021 года установил курс на таком уровне: 27,2077 гривен за 1 доллар (-0,0158 грн). При этом курс доллара на 29 декабря составляет: 27,2235 гривен за 1 доллар.

НБУ снижает официальный курс доллара третий день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

. Курс упал на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ снижает официальный курс доллара третий день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 29 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,19 гривен за доллар, курс в покупке до 27,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 30,71 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели не ожидается заметного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,3 грн.

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