НБУ снижает официальный курс доллара третий день подряд

Официальный курс гривны к доллару на 30 декабря установлен на уровне 27,20 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снижается третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 декабря 2021 года установил курс на таком уровне: 27,2077 гривен за 1 доллар (-0,0158 грн). При этом курс доллара на 29 декабря составляет: 27,2235 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) . Курс упал на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)