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Курс доллара продолжил снижение на межбанке

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Украина, Среда 29 декабря 2021 10:16
Курс доллара продолжил снижение на межбанке Фото: курс доллара снизился на 3 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 29 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,19 гривен за доллар, курс в покупке до 27,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 30,71 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 27,1700 - 27,1900 грн/доллар, евро 30,6939 - 30,7138 грн/евро, российский рубль 0,3688 - 0,3694 грн/рубль.

Курс доллара продолжил снижение на межбанке

Напомним, 28 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,2000 - 27,2200 грн/доллар, евро 30,7577 - 30,7803 грн/евро, российский рубль 0,3683 - 0,3687 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,22 гривен за доллар. Курс упал на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели не ожидается заметного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,3 грн.

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