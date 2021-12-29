Курс доллара продолжил снижение на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 29 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,19 гривен за доллар, курс в покупке до 27,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 30,71 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 27,1700 - 27,1900 грн/доллар, евро 30,6939 - 30,7138 грн/евро, российский рубль 0,3688 - 0,3694 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,22 гривен за доллар. Курс упал на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели не ожидается заметного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,3 грн.