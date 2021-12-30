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НБУ знижує офіційний курс долара третій день поспіль

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Україна, Четвер 30 грудня 2021 06:15
НБУ знижує офіційний курс долара третій день поспіль Фото: курс долара впав на 2 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 30 грудня встановлено на рівні 27,20 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знижується третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 30 грудня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,2077 гривень за 1 долар (-0,0158 грн). При цьому курс долара на 29 грудня становить: 27,2235 гривень за 1 долар.

НБУ знижує офіційний курс долара третій день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

. Курс впав на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ знижує офіційний курс долара третій день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 29 грудня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,19 гривень за долар, курс в покупці до 27,17 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 30,71 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня не очікується помітної зміни курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,1/27,3 грн.

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