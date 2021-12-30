НБУ знижує офіційний курс долара третій день поспіль

Офіційний курс гривні до долара на 30 грудня встановлено на рівні 27,20 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знижується третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 30 грудня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,2077 гривень за 1 долар (-0,0158 грн). При цьому курс долара на 29 грудня становить: 27,2235 гривень за 1 долар. Скріншот (bank.gov.ua) . Курс впав на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем. Скріншот (bank.gov.ua)