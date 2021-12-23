НБУ снижает курс доллара второй день подряд

Фото: курс доллара упал менее чем на 1 копейку (freepik.com)

Официальный курс гривны к доллару на 23 декабря установлен на уровне 27,25 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 декабря 2021 года установил курс на таком уровне: 27,2598 гривен за 1 доллар (-0,0090 грн). При этом курс доллара на 22 декабря составляет: 27,2508 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс упал менее чем на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)