НБУ знижує курс долара другий день поспіль
Офіційний курс гривні до долара на 23 грудня встановлено на рівні 27,25 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Національний банк України (НБУ) на 23 грудня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,2598 гривень за 1 долар (-0,0090 грн). При цьому курс долара на 22 грудня становить: 27,2508 гривень за 1 долар.
Скріншот (bank.gov.ua)
Курс впав менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 22 грудня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,22 гривень за долар, курс в покупці до 27,20 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 30,67 гривень за євро.
Прогноз
За прогнозом аналітиків, найближчим часом курс долара, швидше за все, буде коливатися в діапазоні 27,2-27,3 гривень за долар. А поява енергоімпортерів на ринку може призвести до зміщення долара до його максимального осіннього піку - 27,4 гривень.