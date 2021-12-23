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НБУ знижує курс долара другий день поспіль

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Україна, Четвер 23 грудня 2021 06:15
НБУ знижує курс долара другий день поспіль Фото: курс долара впав менш ніж на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 23 грудня встановлено на рівні 27,25 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 23 грудня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,2598 гривень за 1 долар (-0,0090 грн). При цьому курс долара на 22 грудня становить: 27,2508 гривень за 1 долар.

НБУ знижує курс долара другий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс впав менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ знижує курс долара другий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 22 грудня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,22 гривень за долар, курс в покупці до 27,20 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 30,67 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, найближчим часом курс долара, швидше за все, буде коливатися в діапазоні 27,2-27,3 гривень за долар. А поява енергоімпортерів на ринку може призвести до зміщення долара до його максимального осіннього піку - 27,4 гривень.

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