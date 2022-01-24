НБУ снижает курс доллара третий день подряд

Официальный курс гривны к доллару на 24 января 2022 года установлен на уровне 28,31 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается третий день подряд после того, как он вырос до максимума за год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 января 2022 года установил курс на таком уровне: 28,3181 гривен за 1 доллар (-0,0055 грн). При этом курс доллара на 21 января составляет: 28,3236 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс упал на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)