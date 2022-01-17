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Каким будет курс доллара в течение года: прогноз украинского бизнеса

Новина українською →
Украина, Понедельник 17 января 2022 15:04
Каким будет курс доллара в течение года: прогноз украинского бизнеса Фото: курс доллара будет выше 28 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,15 грн/доллар. Девальвационные настроения бизнеса улучшаются четвертый квартал подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за IV квартал 2021 года.

При этом в третьем квартале бизнес ожидал курс 28,50 грн/доллар, во втором - 28,71 грн/доллар, в первом - 29,15 грн/доллар.

Каким будет курс доллара в течение года: прогноз украинского бизнеса

Также выросла доля респондентов, ожидающих, что обменный курс не превысит 28,00 грн/доллар - 50,5% по сравнению с 35,3% в предыдущем опросе

Каким будет курс доллара в течение года: прогноз украинского бизнеса

Очередной опрос НБУ был проведен с 3 ноября по 1 декабря 2021 года среди руководителей 688 предприятий. Опрос репрезентативен по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий по количеству работников. Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.

Напомним, курс доллара обновил максимум с апреля прошлого года. Национальный банк Украины (НБУ) на 17 января 2022 года установил официальный курс на уровне 27,95 гривен за доллар. При этом на межбанке 17 января курс достиг уровня 28,20 гривен.

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