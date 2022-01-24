НБУ знижує курс долара третій день поспіль

Офіційний курс гривні до долара на 24 січня 2022 року встановлений на рівні 28,31 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні знижується третій день поспіль після того, як він виріс до максимуму за рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 24 січня 2022 року встановив курс на такому рівні: 28,3181 гривень за 1 долар (-0,0055 грн). При цьому курс долара на 21 січня становить: 28,3236 гривень за 1 долар. Скріншот (bank.gov.ua) Курс впав на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем. Скріншот (bank.gov.ua)