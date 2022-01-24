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НБУ знижує курс долара третій день поспіль

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Україна, Понеділок 24 січня 2022 06:15
НБУ знижує курс долара третій день поспіль Фото: курс долара впав на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 24 січня 2022 року встановлений на рівні 28,31 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні знижується третій день поспіль після того, як він виріс до максимуму за рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 24 січня 2022 року встановив курс на такому рівні: 28,3181 гривень за 1 долар (-0,0055 грн). При цьому курс долара на 21 січня становить: 28,3236 гривень за 1 долар.

НБУ знижує курс долара третій день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс впав на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ знижує курс долара третій день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 21 січня 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 1 копійку до 28,33 гривень за долар, курс в покупці - 28,31 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 32,09 гривень за євро.

Прогноз

Керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,15 грн/долар. Девальваційні настрої бізнесу поліпшуються четвертий квартал поспіль.

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