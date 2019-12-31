НБУ скупил на рынке почти более 8 млрд долларов за год

Национальный банк Украины за год скупил на рынке 8,4 миллиарда долларов, а продал 529 миллиона долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Finclub.

Как сообщается, за прошедшую неделю, с 23 по 28 декабря, НБУ купил на межбанке 1,558 млрд. Это рекордный выкуп валюты в этом году.

При этом Нацбанк продал 50 млн долларов. Это произошло впервые с октября.

"В целом за 2019 год НБУ купил 8,462 млрд долларов, а продал за этот период 529 миллионов", - говорится в сообщении.

Чистое сальдо покупки валюты составило 7,9 миллиарда долларов. С 8,462 млрд долларов. Наибольшую часть валюты Нацбанк купил с помощью интервенции по единому курсу - 5,137 млрд долларов.

Также отмечается, что в этот день НБУ объявил аукцион на 600 млн долларов и получил только одну заявку на 500 млн долларов, которую удовлетворил по курсу 23,6862 грн/долларов.

Как писало РБК-Украина, курс доллара начал расти после того, как Нацбанк в четверг, 26 декабря, провел аукцион по покупке валюты. Объявленный объем аукциона составил 1 млрд долларов. Нацбанк купил 230 млн долларов у двух участников рынка по курсу 23,2552 грн/долларов. Всего НБУ 26 декабря купил валюты на 700 млн долларов.

Добавим, что за январь-декабрь 2019 года официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился на 14,5%. Курс снизился с 27,69 грн/доллар на 29 декабря 2018 года до 23,69 грн/доллар на 28 декабря 2019 года.