НБУ скупив на ринку майже понад 8 млрд доларів за рік

Національний банк України за рік скупив на ринку 8,4 мільярда доларів, а продав 529 мільйонів доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Finclub.

Як повідомляється, за минулий тиждень, з 23 по 28 грудня, НБУ купив на міжбанку 1,558 млрд. Це рекордний викуп валюти в цьому році.

При цьому Нацбанк продав 50 млн доларів. Це відбулося вперше з жовтня.

"В цілому за 2019 рік НБУ купив 8,462 млрд доларів, а продав за цей період 529 мільйонів", - йдеться в повідомленні.

Чисте сальдо купівлі валюти склало 7,9 мільярда доларів. З 8,462 млрд доларів. Найбільшу частину валюти Нацбанк купив за допомогою інтервенції за єдиним курсом - 5,137 млрд доларів.

Також наголошується, що в цей день НБУ оголосив аукціон на 600 млн доларів і отримав тільки одну заявку на 500 млн доларів, яку задовольнив по курсу 23,6862 грн/долар.

Як писало РБК-Україна, курс долара почав зростати після того, як Нацбанк у четвер, 26 грудня, провів аукціон з купівлі валюти. Оголошений обсяг аукціону склав 1 млрд доларів. Нацбанк купив 230 млн доларів у двох учасників ринку за курсом 23,2552 грн/доларів. Усього НБУ 26 грудня купив валюти на 700 млн доларів.

Додамо, що за січень-грудень 2019 року офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився на 14,5%. Курс знизився з 27,69 грн/долар на 29 грудня 2018 року до 23,69 грн/долар на 28 грудня 2019 року.