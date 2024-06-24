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НБУ сократил продажу валюты из резервов на 20%. Курс доллара снижается больше недели

Украина, Понедельник 24 июня 2024 08:44
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НБУ сократил продажу валюты из резервов на 20%. Курс доллара снижается больше недели Фото: Курс доллара упал из-за сокращения дефицита валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на прошлой неделе снижался. Структурный дефицит валюты на межбанковском валютном рынке сократился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

НБУ в течение недели 17-21 июня 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 722,57 млн долларов. Это на 19,5% меньше, чем неделей ранее (897,82 млн долларов).

Объем продажи находится на уровне выше среднего за неделю с начала года (540 млн долларов).

С начала года НБУ продал на межбанке 13,5 млрд долларов, что на данный момент немного меньше международной помощи Украине с начала года. Однако в конце июня Украина должна получить 1,9 млрд евро от ЕС и 2,2 млрд долларов от МВФ, что перекроет расходы.

НБУ сократил продажу валюты из резервов на 20%. Курс доллара снижается больше недели

Курс доллара

На прошлой неделе курс доллара снижался после достижения исторического максимума, который был достигнут 14 июня (40,69 грн/доллар). Официальный курс упал до 40,44 грн/доллар на 24 июня.

НБУ сократил продажу валюты из резервов на 20%. Курс доллара снижается больше недели

На наличном рынке курс опустился ниже 41 гривны до 40,85 грн/доллар.

НБУ контролирует ситуацию, снижая или повышая курс интервенций. По результатам торгов на межбанке центробанк устанавливает официальный курс.

Как заявили на прошлой неделе в центробанке, заметный дефицит валюты сохраняется, НБУ продолжает оставаться ключевым участником рынка, а его интервенции - основным балансирующим механизмом.

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