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Долар знову дорожчає: обмінники виставили актуальні курси

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Київ, Четвер 20 липня 2023 11:55
Долар знову дорожчає: обмінники виставили актуальні курси Фото: готівковий долар трохи подешевшав (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Готівковий курс долара в Україні знову додав кілька копійок. Тим часом євро після кількох днів зростання перейшов до зниження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 20 липня середній курс долара у банках знаходиться на позначках 36,67 гривень у купівлі та 37,33 у продажу. На цьому рівні готівкова валюта вже третій день поспіль. Євро трохи подешевшало - до 40,95 гривень у купівлі та 41,84 гривень у продажу.

Українські обмінники купують долар у середньому по 36,84 та продають по 37,28 гривень (на 6 копійок вище ніж напередодні). Готівковий євро трохи подешевшав: у купівлі - до 41,21, а у продажу - до 41,71 гривень.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано та становить 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 20 липня знизився до 41,0117 (-0,1389 гривень).

Долар знову дорожчає: обмінники виставили актуальні курси

Зазначимо, до цього європейська валюта кілька днів поспіль оновлювала історичні максимуми. Нацбанк встановлює курс євро на підставі міжнародних котирувань.

Долар знову дорожчає: обмінники виставили актуальні курси

Чи чекати на перегляд офіційного курсу долара?

За словами заступника голови Нацбанку Сергія Ніколайчука, поки для цього немає жодних підстав.

"Я думаю, що сьогодні у нас немає жодних підстав для переприв'язки офіційного курсу в той чи інший бік. У той же час, коли ми говоримо про можливе повернення до принципів гнучкого курсоутворення, то зрозуміло, що такий перехід зумовить певну гнучкість офіційного обмінного курсу", - зазначив він.

Плаваючий курс можуть повернути ще до кінця війни?

Ніколайчук не виключає такий варіант. Він наголошує, що намітився суттєвий прогрес у керованості на валютному ринку, в обсягах міжнародних резервів, зниженні інфляції тощо. І оскільки ситуація вирівнюється, то від фіксованого курсу можуть відмовитись ще до закінчення війни.

"Можливо, умови для переходу до гнучкого курсоутворення виникнуть і раніше. Але поки нічого конкретно не обіцяємо", - додав він.

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