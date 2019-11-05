НБУ с сегодняшнего дня снял ограничение на сумму покупки валюты

Национальный банк Украины (НБУ) с 5 ноября 2019 года отменил ограничение на покупку иностранной валюты и банковских металлов физическими лицами в эквиваленте 150 тыс. грн в день через кассу банка, финансового учреждения или в системах онлайн-банкинга. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отмечается в сообщении, по оценкам НБУ эти послабления не будут иметь существенного влияния на валютный рынок, поскольку подавляющее большинство операций физических лиц по покупке иностранной валюты производится на суммы меньше 150 тыс. грн.

"Во-вторых, общие объемы покупки и продажи валюты населением сегодня являются соразмерными. В то же время чистая покупка валюты НБУ на межбанковском валютном рынке благодаря избыточному предложению валюты со стороны бизнеса и инвесторов в этом году достигает почти 4 млрд долларов, а международные резервы на протяжении последних месяцев сохраняются на уровне 21-22 млрд долларов", - отметили в пресс-службе.

В НБУ также считают, что нет оснований и для усиления давления на гривну в результате действия психологических факторов: инфляционные и девальвационные ожидания украинцев, как свидетельствуют последние опросы Национального банка, продолжают улучшаться.

Напомним, в мае глава НБУ Яков Смолий заявил, что курс на дальнейшую либерализацию валютного рынка - абсолютно безальтернативный, и Национальный банк будет продолжать снимать валютные ограничения.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины за январь-октябрь 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 4581,5 млн долларов и продал на 479,2 млн. долларов.