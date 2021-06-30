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НБУ сделал потребительское кредитование менее привлекательным для банков

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины ввел повышенные веса риска для необеспеченных потребительских кредитов банков. Увеличится доля кредитов, которые банки будут финансировать не депозитами вкладчиков, а собственным капиталом.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Повышение произойдет в два этапа:

  • до 125% - на 1 июля 2021 года;
  • до 150% - на 1 января 2022 года.

"Введение повышенных весов риска увеличит устойчивость банков к потенциальным кризисным явлениям, защитит сектор от накопления системных рисков и в целом будет способствовать сохранению финансовой стабильности. Сегмент потребительского кредитования и в дальнейшем будет оставаться прибыльным и привлекательным для банков, однако их кредитная политика станет более взвешенной", - говорится в сообщении.

Текущие веса риска потребительских кредитов на уровне 100% и минимальные требования достаточности регулятивного капитала 10% означают, что на каждые 10 грн кредита банк должен держать 1 грн регулятивного капитала. Двухэтапное повышение весов риска до 150% увеличит в течение 2021 года потребность в капитале под потребительские кредиты в полтора раза до 1,5 грн, создавая дополнительный запас 0,5 грн на случай неблагоприятных условий.

Напомним, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в мае 2021 года в национальной валюте составляли 34,1% годовых. По сравнению с апрелем ставки выросли на 0,1 п. п.

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