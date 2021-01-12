НБУ повысил требования к банкам, которые выдают потребительские кредиты

Банки будут обязаны сформировать больший капитал для выдачи необеспеченных кредитов
Национальный банк Украины (НБУ) увеличивает вес риска для необеспеченных потребительских кредитов банков. Требования к собственному капиталу финучреждений повышаются в 1,5 раза.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отмечается в сообщении, повышение произойдет в два этапа:
"Такое повышение будет способствовать созданию банками должного запаса капитала для покрытия неожиданных потерь от ухудшения качества портфеля потребительских необеспеченных кредитов. Качество этого портфеля очень зависит от изменения макроэкономических условий, а эта особенность может недооцениваться банками во время определения ожидаемых убытков по таким кредитам", - сообщили в пресс-службе.
Как напомнили в НБУ, текущий вес риска потребительских кредитов на уровне 100% и минимальные требования достаточности регулятивного капитала 10% означают, что на каждые 10 грн кредита банк должен держать 1 грн капитала. Двухэтапное повышение весов риска до 150% увеличит в течение 2021 году потребность в капитале банков, активных в сегменте потребительского кредитования, в полтора раза до 1,5 грн, создавая запас 0,5 грн на случай неблагоприятных условий.
"Таким образом увеличится доля необеспеченных потребительских кредитов, которые банки будут финансировать не депозитами вкладчиков, а собственным капиталом", - говорится в сообщении.
Напомним, первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что ставки по кредитам в банках Украины находятся на историческом минимуме, но есть потенциал для снижения даже при неизменной учетной ставке НБУ.
Отметим, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в ноябре 2020 года в национальной валюте составили 34,7% годовых. По сравнению с октябрем 2020 года ставки снизились на 0,5 в.п.