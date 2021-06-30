НБУ зробив споживче кредитування менш привабливим для банків

Підвищення відбудеться в два етапи:

до 125% - на 1 липня 2021 року;

до 150% - на 1 січня 2022 року.

"Запровадження підвищених ваг ризику збільшить стійкість банків до потенційних кризових явищ, захистить сектор від накопичення системних ризиків і загалом сприятиме збереженню фінансової стабільності. Сегмент споживчого кредитування й надалі залишатиметься прибутковим та привабливим для банків, проте їх кредитна політика стане зваженішою", - йдеться в повідомленні.

Поточні ваги ризику споживчих кредитів на рівні 100% та мінімальні вимоги достатності регулятивного капіталу 10% означають, що на кожні 10 грн кредиту банк повинен тримати 1 грн регулятивного капіталу. Двоетапне підвищення ваг ризику до 150% збільшить протягом 2021 року потребу в капіталі під споживчі кредити в півтора рази до 1,5 грн, створюючи додатковий запас 0,5 грн на випадок несприятливих умов.