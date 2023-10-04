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У НБУ розраховують на 3,3 млрд доларів допомоги від США до кінця року

Фото: заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України розраховує отримати до кінця року ще 3,3 млрд доларів допомоги від США, що дозволить збільшити резерви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука виданню Forbes Ukraine.

Він нагадав, що на 2023 рік передбачалося, що Україна отримає 42 млрд доларів допомоги від Заходу.

"Більшу частину з цих обсягів ми вже отримали. Передбачаю, що ризики для цієї цифри зміщені в бік більших обсягів, тому що розраховуємо, що ці 3,3 млрд доларів від США у четвертому кварталі ми все ж таки зможемо отримати", - сказав він.

Ніколайчук повідомив, що в липні НБУ прогнозував рівень міжнародних резервів України на кінець року на рівні 38,3 млрд доларів, з урахуванням того, що в четвертому кварталі вони впадуть з поточного рівня 40 млрд доларів. Зараз НБУ планує переглянути прогноз в бік збільшення.

Водночас він повідомив, що НБУ очікує більших витрат з резервів для підтримання балансу на валютному ринку після відмови від фіксованого курсу гривні до долара.

Нагадаємо, Конгрес США 30 вересня схвалив двопартійний захід, щоб уникнути "шатдауну". Однак там немає допомоги Україні у розмірі 6 млрд доларів.

Президент Джо Байден закликав швидко вжити заходів щодо фінансування України через кілька годин після того, як Конгрес ухвалив законопроект.

У Білому домі висловили впевненість, що Конгрес схвалить нову допомогу Україні, оскільки за таку ініціативу виступають більшість конгресменів.

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