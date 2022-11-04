У НБУ розповіли, що може вплинути на курс гривні до долара

Національний банк України поки що не планує змінювати фіксований курс гривні до долара, який становить 36,6 гривень. Але в подальшому курс може як зростати, так і знижуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю начальника Управління монетарної політики НБУ Михайла Ребрика виданню " Мінфін ".

"Можу запевнити, що Національний банк визначатиме офіційний курс гривні, ураховуючи об'єктивні фундаментальні фактори, а не волюнтаристським методом", - сказав він.

За його словами, серед таких факторів передусім, ситуація з експортом та імпортом, обсяги та ритмічність подальшої підтримки країни міжнародними партнерами, витрати українців за кордоном, купівля громадянами валюти всередині країни тощо. Серед неекономічних факторів - це насамперед перебіг військових дій.

"Тож важливо розуміти, що обмінний курс надалі може як зростати, так і знижуватися, в залежності від комбінації ринкових факторів", - додав Ребрик.

Він зазначив, ніхто достеменно не знає як розвиватимуться події на горизонті шести місяців.

"Наразі НБУ не планує коригувати курс, і про це неодноразово повідомлялося. У НБУ достатньо міжнародних резервів для підтримання курсової стабільності, ураховуючи перспективи отримання міжнародної фінансової допомоги, поступове налагодження логістики та зростання експорту", - додав начальник Управління монетарної політики НБУ.