В НБУ рассказали, что может повлиять на курс гривны к доллару

Национальный банк Украины пока не планирует изменять фиксированный курс гривны по отношению к доллару, который составляет 36,6 гривен. Но в дальнейшем курс может как расти, так и снижаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника Управления монетарной политики НБУ Михаила Ребрика изданию " Минфин ".

"Могу заверить, что Национальный банк будет определять официальный курс гривны, учитывая объективные фундаментальные факторы, а не волюнтаристским методом", - сказал он.

По его словам, среди таких факторов, прежде всего, ситуация с экспортом и импортом, объемы и ритмичность дальнейшей поддержки страны международными партнерами, расходы украинцев за рубежом, покупка гражданами валюты внутри страны и т.д. Среди неэкономических факторов - это, прежде всего, ход военных действий.

"Таким образом важно понимать, что обменный курс в дальнейшем может как расти, так и снижаться, в зависимости от комбинации рыночных факторов", - добавил Ребрик.

Он отметил, никто точно не знает, как будут развиваться события на горизонте шести месяцев.

"Пока НБУ не планирует корректировать курс, и об этом неоднократно сообщалось. У НБУ достаточно международных резервов для поддержания курсовой стабильности, учитывая перспективы получения международной финансовой помощи, постепенное налаживание логистики и рост экспорта", - добавил начальник Управления монетарной политики НБУ.