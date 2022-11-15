UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У НБУ розповіли, як ситуація на фронті впливає на курс долара

Фото: заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Інформація з фронту впливає на валютний ринок України. Однак цей фактор не є визначальним для курсу гривні щодо долара.

Про це заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук сказав в інтерв'ю РБК-Україна .

"Якоюсь мірою такий ефект ми бачимо, але я б сказав, що на сьогоднішній день він не є визначальним", - сказав він.

Наприклад, останні атаки на енергетичну інфраструктуру, які відбувалися з середини жовтня, збіглися зі зміцненням обмінного курсу на готівковому ринку та зі значним зменшенням інтервенцій НБУ для підтримки фіксованого обмінного курсу на міжбанківському ринку, зазначив заступник голови НБУ.

"Тому ми бачимо і зворотні кореляції", - розповів Ніколайчук.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року середній курс продажу готівкового долара в Україні знизився на 2,5% - до 40,58 гривень. Це був перший місяць падіння курсу із жовтня минулого року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс НБУ