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В НБУ рассказали, как ситуация на фронте влияет на курс доллара

Фото: заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Информация с фронта оказывает влияние на валютный рынок Украины. Однако этот фактор не является определяющим для курса гривны к доллару.

Об этом заместитель главы НБУ Сергей Николайчук сказал в интервью РБК-Украина.

"В какой-то степени такой эффект мы видим, но я бы сказал, что на сегодняшний день он не является определяющим", - сказал он.

К примеру, последние атаки на энергетическую инфраструктуру, которые происходили с середины октября, совпали с укреплением обменного курса на наличном рынке и со значительным уменьшением интервенций НБУ для поддержки фиксированного обменного курса на межбанковском рынке, отметил замглавы НБУ.

"Поэтому мы видим и совершенно обратные корреляции", - рассказал Николайчук.

Напомним, в октябре 2022 года средний курс продажи наличного доллара в Украине снизился на 2,5% до 40,58 гривен. Это был первый месяц падения курса с октября прошлого года.

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