Курс долара на готівковому ринку за останній місяць впав уперше з початку війни

У жовтні 2022 року середній курс продажу готівкового долара в Україні впав на 2,5% до 40,58 гривні. Це був перший місяць падіння курсу з жовтня минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

При цьому з початку 2022 року курс долара на готівковому ринку зріс на 49,2%.

За даними НБУ, обсяг продажу банками та обмінними пунктами готівкової валюти громадянам становив за місяць 1 371,9 млн доларів. При цьому у населення купили 1 144,0 млн доларів.

Більшість операцій провели небанківські фінансові установи. Вони продали населенню 960,6 млн доларів та купили 958,8 млн доларів.