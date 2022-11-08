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Курс долара на готівковому ринку за останній місяць впав уперше з початку війни

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Україна, Вівторок 08 листопада 2022 13:10
Курс долара на готівковому ринку за останній місяць впав уперше з початку війни Фото: курс долара в жовтні впав на 2,5% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У жовтні 2022 року середній курс продажу готівкового долара в Україні впав на 2,5% до 40,58 гривні. Це був перший місяць падіння курсу з жовтня минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

При цьому з початку 2022 року курс долара на готівковому ринку зріс на 49,2%.

Курс долара на готівковому ринку за останній місяць впав уперше з початку війни

За даними НБУ, обсяг продажу банками та обмінними пунктами готівкової валюти громадянам становив за місяць 1 371,9 млн доларів. При цьому у населення купили 1 144,0 млн доларів.

Більшість операцій провели небанківські фінансові установи. Вони продали населенню 960,6 млн доларів та купили 958,8 млн доларів.

Нагадаємо, за даними НБУ ситуація на валютному ринку України в жовтні покращилася. Цьому сприяло ритмічне надходження міжнародної допомоги.

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