НБУ розпочав оцінку стійкості 20 найбільших банків в умовах війни

У 2023 році оцінку проходитимуть 20 банків. Це фінустанови, що є лідерами за сукупністю активів, депозитів та кредитів фізичних осіб. Загальний розмір чистих активів цих банків становить понад 90% активів банківської системи.

Банки, які проходитимуть оцінку у 2023 році:

ПриватБанк,

Ощадбанк,

Райффайзен Банк,

СЕНС БАНК,

УНІВЕРСАЛ БАНК,

ПУМБ,

Укрексімбанк,

УКРГАЗБАНК,

ОТП БАНК,

УКРСИББАНК,

КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК,

КРЕДОБАНК,

А-БАНК,

ТАСКОМБАНК,

ПроКредит Банк,

Південний,

БАНК КРЕДИТ ДНІПРО,

БАНК ВОСТОК,

МТБ БАНК,

ПРАВЕКС БАНК.

Оцінка стійкості здійснюватиметься станом на 1 квітня поточного року в три етапи:

перший - включатиме оцінку якості активів та прийнятності забезпечення за кредитними операціями, а також перевірку оцінки вартості майна, отриманого банком у заставу, та розрахунок нормативів достатності капіталу;

другий етап передбачає екстраполяцію результатів оцінки якості активів та прийнятності забезпечення на кредитні операції банку, що не потрапили у вибірку на першому етапі;

третій - оцінку показників діяльності банку за базовим сценарієм та визначення необхідних рівнів нормативів достатності капіталу. Технічне завдання та модель оцінки прогнозних показників діяльності банку буде окремо оприлюднено на сторінках офіційного Інтернет-представництва НБУ.

Результати оцінки стійкості банків і банківської системи України, здійсненої у 2023 році, буде оприлюднено до 31 березня 2024 року.