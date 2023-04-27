НБУ розпочав оцінку стійкості 20 найбільших банків в умовах війни

Національний банк України розпочинає оцінку стійкості банків та банківської системи. В умовах воєнного часу ця оцінка матиме низку особливостей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
У 2023 році оцінку проходитимуть 20 банків. Це фінустанови, що є лідерами за сукупністю активів, депозитів та кредитів фізичних осіб. Загальний розмір чистих активів цих банків становить понад 90% активів банківської системи.
Банки, які проходитимуть оцінку у 2023 році:
Оцінка стійкості здійснюватиметься станом на 1 квітня поточного року в три етапи:
Результати оцінки стійкості банків і банківської системи України, здійсненої у 2023 році, буде оприлюднено до 31 березня 2024 року.
Нагадаємо, проведення оцінки поточної ситуації в банківській системі та отримання інформації для визначення пріоритетів банківського нагляду передбачені Меморандумом з Міжнародним валютним фондом про економічну та фінансову політику від 24 березня 2023 року.
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