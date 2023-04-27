НБУ начал оценку устойчивости 20 крупнейших банков в условиях войны

В 2023 году оценку будут проходить 20 банков. Это финучреждения, являющиеся лидерами по совокупности активов, депозитов и кредитов физических лиц. Общий размер чистых активов этих банков составляет более 90% активов банковской системы.

Банки, которые будут проходить оценку в 2023 году:

ПриватБанк,

Сбербанк,

Райффайзен Банк,

СЕНС БАНК,

УНИВЕРСАЛ БАНК,

ПУМБ,

Укрэксимбанк,

УКРГАЗБАНК,

ОТП БАНК,

УКРСИББАНК,

КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК,

КРЕДОБАНК,

А-БАНК,

ТАСКОМБАНК,

ПроКредит Банк,

Южный,

БАНК КРЕДИТ ДНЕПР,

БАНК ВОСТОК,

МТБ БАНК,

ПРАВЭКС БАНК.

Оценка устойчивости будет производиться по состоянию на 1 апреля текущего года в три этапа:

первый - будет включать оценку качества активов и приемлемости обеспечения по кредитным операциям, а также проверку оценки стоимости имущества, полученного банком в залог, и расчет нормативов достаточности капитала;

второй этап предусматривает экстраполяцию результатов оценки качества активов и приемлемости обеспечения на кредитные операции банка, не попавших в выборку на первом этапе;

третий - оценку показателей деятельности банка по базовому сценарию и определение необходимых уровней нормативов достаточности капитала. Техническое задание и модель оценки прогнозных показателей деятельности банка будут отдельно обнародованы на страницах официального Интернет-представительства НБУ.

Результаты оценки устойчивости банков и банковской системы Украины, проведенной в 2023 году, будут обнародованы до 31 марта 2024 года.