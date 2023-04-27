НБУ начал оценку устойчивости 20 крупнейших банков в условиях войны

Национальный банк начинает оценку устойчивости банков и банковской системы. В условиях военного времени эта оценка будет иметь ряд особенностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
В 2023 году оценку будут проходить 20 банков. Это финучреждения, являющиеся лидерами по совокупности активов, депозитов и кредитов физических лиц. Общий размер чистых активов этих банков составляет более 90% активов банковской системы.
Банки, которые будут проходить оценку в 2023 году:
Оценка устойчивости будет производиться по состоянию на 1 апреля текущего года в три этапа:
Результаты оценки устойчивости банков и банковской системы Украины, проведенной в 2023 году, будут обнародованы до 31 марта 2024 года.
Напомним, проведение оценки текущей ситуации в банковской системе и получение информации для определения приоритетов банковского надзора предусмотрено Меморандумом с Международным валютным фондом об экономической и финансовой политике от 24 марта 2023 года.
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