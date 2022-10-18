НБУ розгляне пропозицію Фрідмана щодо докапіталізації "Альфа-банку", якщо вона надійде

"На дату надходження запиту до Національного банку не подавались пакети документів щодо докапіталізації АТ "Альфа Банк" на 1 мільярд доларів США, зокрема документи щодо підтвердження джерел таких коштів згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку", - йдеться у відповіді НБУ на запит РБК-Україна.

Водночас у випадку надходження відповідного пакету документів, "НБУ здійснюватиме їх оцінку в рамках передбачених законодавством ліцензійних та інших наглядових процедур".

У НБУ нагадали, що підтримка рівня капіталу банку на належному рівні, а також вжиття своєчасних заходів для запобігання настання неплатоспроможності банку є прямим обов’язком власників істотної участі в такому банку відповідно до чинного законодавства.