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НБУ рассмотрит предложение Фридмана по докапитализации "Альфа-банка", если оно поступит

Фото: НБУ ждет от Фридмана документы (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Российский олигарх Михаил Фридман заявил, что хочет вложить в капитал украинского "Альфа-банка" 1 млрд долларов, которые сейчас заморожены в ЕС. Но документы с такими предложениями в НБУ не поступали.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Альфа-Банк Украина отдадут государству? Что ждет вкладчиков и почему согласен Фридман ".

"На дату поступления запроса в Национальный банк не подавались пакеты документов по докапитализации АО "Альфа Банк" на 1 миллиард долларов США, в частности, документы по подтверждению источников таких средств согласно требованиям нормативно-правовых актов Национального банка", - говорится в ответе НБУ на запрос РБК-Украина.

В то же время, в случае поступления соответствующего пакета документов, "НБУ проведет их оценку в рамках предусмотренных законодательством лицензионных и других надзорных процедур".

В НБУ напомнили, что поддержка уровня капитала банка на должном уровне, а также принятие своевременных мер по предотвращению неплатежеспособности банка является прямой обязанностью собственников существенного участия в таком банке в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, российский олигарх Михаил Фридман в своем письме главе НБУ заявил о желании вложить в капитал "Альфа-Банк Украина" 1 млрд долларов, которые якобы должен разморозить ЕС. В то же время, он готов передать свои акции Украине и не судиться за банк.

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