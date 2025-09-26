НБУ різко знизив курс польського злотого до гривні
Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав слідом за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 29 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3333 гривень за 1 злотий (-0,0915 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,20 гривень і продають по 11,50 гривень. Курс впав на 10 копійок.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання до максимуму з середини серпня.
Офіційний курс на 29 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4789 гривень за 1 долар.
Офіційний курс євро становитиме 48,4059 гривень за 1 євро (-0,3059 грн).