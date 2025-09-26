ua en ru
НБУ резко снизил курс польского злотого к гривне

Украина, Пятница 26 сентября 2025 15:59
НБУ резко снизил курс польского злотого к гривне
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел вслед за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 29 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 11,3333 гривен за 1 злотый (-0,0915 грн).
bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,20 гривен и продают по 11,50 гривен. Курс упал на 10 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста до максимума с середины августа.

Официальный курс на 29 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,4789 гривен за 1 доллар.

Официальный курс евро составит 48,4059 гривен за 1 евро (-0,3059 грн).

