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Долар пішов угору після різкого зниження

Україна, Понеділок 03 лютого 2025 15:40
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Долар пішов угору після різкого зниження Фото: курс долара зріс на 7 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після того, як минулого тижня він впав до мінімуму за 1,5 місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 4 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7908 гривень за 1 долар (+0,0645 грн).
Долар пішов угору після різкого зниження

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 42,8627 гривень за 1 євро (-0,4617 грн).
Долар пішов угору після різкого зниження

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 9 копійок до 41,77-41,80 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Долар пішов угору після різкого зниження

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,90 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, після бурхливого початку року ситуація на валютному ринку повільно увійшла в період відносного затишшя.

За його словами, протягом 3-9 лютого курсові зміни залишатимуться цілком прогнозованими і відбуватимуться в межах 42-42,3 грн/долар.

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