Долар пішов угору після різкого зниження

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після того, як минулого тижня він впав до мінімуму за 1,5 місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 4 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7908 гривень за 1 долар (+0,0645 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 42,8627 гривень за 1 євро (-0,4617 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 9 копійок до 41,77-41,80 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,90 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, після бурхливого початку року ситуація на валютному ринку повільно увійшла в період відносного затишшя.

За його словами, протягом 3-9 лютого курсові зміни залишатимуться цілком прогнозованими і відбуватимуться в межах 42-42,3 грн/долар.