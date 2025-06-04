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НБУ різко знизив курс долара

Фото: курс долара впав на 15 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після двох днів зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 4 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4829 гривень за 1 долар (-0,1556 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 47,2013 гривень за 1 євро (-0,2250 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 6 копійок до 41,50-41,53 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,70 гривень.

 

 

 

Прогноз курсу

Як зазначила директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько, НБУ має необхідні інструменти для підтримки валютного ринку України в червні 2025 року.

За її словами, НБУ прогнозує, що до кінця 2025 року обсяг зовнішнього фінансування може сягнути 55 млрд доларів, що дасть змогу перекрити потреби валютного ринку та підтримувати стабільність гривні.

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