НБУ різко знизив курс долара

Прогноз курсу

Як зазначила директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько, НБУ має необхідні інструменти для підтримки валютного ринку України в червні 2025 року.

За її словами, НБУ прогнозує, що до кінця 2025 року обсяг зовнішнього фінансування може сягнути 55 млрд доларів, що дасть змогу перекрити потреби валютного ринку та підтримувати стабільність гривні.

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