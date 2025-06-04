НБУ резко снизил курс доллара

Официальный курс на 4 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,4829 гривен за 1 доллар (-0,1556 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,2013 гривен за 1 евро (-0,2250 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 6 копеек до 41,50-41,53 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,70 гривен.