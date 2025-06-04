НБУ резко снизил курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после двух дней роста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 4 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,4829 гривен за 1 доллар (-0,1556 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 47,2013 гривен за 1 евро (-0,2250 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 6 копеек до 41,50-41,53 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,70 гривен.
Как отметила директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, НБУ имеет необходимые инструменты для поддержки валютного рынка Украины в июне 2025 года.
По ее словам, НБУ прогнозирует, что до конца 2025 года объем внешнего финансирования может достичь 55 млрд долларов, что позволит перекрыть потребности валютного рынка и поддерживать стабильность гривны.
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