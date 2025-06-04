Курс долара в червні: чого чекати українцям

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар директора департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганни Золотько.

"Зважаючи на високий рівень міжнародних резервів, активну підтримку з боку міжнародних партнерів та ефективну політику валютних інтервенцій, НБУ має необхідні інструменти для підтримки валютного ринку України у червні 2025 року", - сказала вона.

За її словами НБУ прогнозує, що до кінця 2025 року обсяг зовнішнього фінансування може досягти 55 млрд доларів, що дозволить перекрити потреби валютного ринку та підтримувати стабільність гривні.

"Не очікуємо більшу, ніж на 1% різницю між офіційним та готівковим курсами", - додала вона.

Курс в травні

Золотько повідомила, що в травні 2025 року курс долара в Україні залишався відносно стабільним, коливаючись у межах 41,43-41,70 грн/долар.



"Щодо курсу наприкінці травня, то він майже не відрізняється від значень наприкінці квітня - тобто різких рухів курсу не було, можна сказати, що це локальні коливання в межах невеликого коридору, без значних трендів до різкого укріплення чи ослаблення гривні", - сказала вона.

За її словами, у парі гривня/євро офіційний курс змінювався динамічніше (46,09-47,31), що пов’язано з поєднанням міжнародних і внутрішніх чинників.

На початку травня значний вплив мало посилення розмов про американські мита та передумови можливого перегляду керівництва ФРС США, що й дало стрибок котирувань євро на міжнародних ринках та, як наслідок, в Україні.