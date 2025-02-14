НБУ різко знизив курс долара

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після чотирьох днів зростання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 17 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6299 гривень за 1 долар (-0,1697 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 43,5907 гривень за 1 євро (+0,1546 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс впав на 12 копійок до 41,60-41,63 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
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На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,95 гривень.
Курс долара знижувався з початку лютого і впав до мінімуму за два місяці - до 41,47 грн/долар. Однак від початку цього тижня долар знову пішов угору і подорожчав до 41,79 гривень.
Однак уже 13 лютого ситуація змінилася, і НБУ почав знижувати курс інтервенцій на міжбанку.
Це вкладається в уявлення про тактику центробанку: за коротким періодом зростання курсу слідує зниження і навпаки.