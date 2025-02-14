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НБУ різко знизив курс долара

Фото: курс долара впав на 17 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після чотирьох днів зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 17 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6299 гривень за 1 долар (-0,1697 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,5907 гривень за 1 євро (+0,1546 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 12 копійок до 41,60-41,63 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,95 гривень.

Ситуація на ринку

Курс долара знижувався з початку лютого і впав до мінімуму за два місяці - до 41,47 грн/долар. Однак від початку цього тижня долар знову пішов угору і подорожчав до 41,79 гривень.

Однак уже 13 лютого ситуація змінилася, і НБУ почав знижувати курс інтервенцій на міжбанку.

Це вкладається в уявлення про тактику центробанку: за коротким періодом зростання курсу слідує зниження і навпаки.

 

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