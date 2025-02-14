НБУ резко снизил курс доллара

Официальный курс на 17 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,6299 гривен за 1 доллар (-0,1697 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,5907 гривен за 1 евро (+0,1546 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 12 копеек до 41,60-41,63 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,95 гривен.

Ситуация на рынке

Курс доллара снижался с начала февраля и упал до минимума за два месяца - до 41,47 грн/доллар. Однако с начала этой недели доллар снова пошел вверх и подорожал до 41,79 гривен.

Однако уже 13 февраля ситуация изменился, и НБУ начал снижать курс интервенций на межбанке.

Это укладывается в представление о тактике центробанка: за коротким периодом роста курса следует снижение и наоборот.