ua en ru
Вт, 17 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

НБУ резко повысил официальный курс доллара: сколько стоит валюта

Украина, Вторник 17 октября 2023 15:41
UA EN RU
НБУ резко повысил официальный курс доллара: сколько стоит валюта Фото: курс доллара вырос на 13 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил официальный курс доллара. Курс вырос после падения в течение недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 18 октября 2023 года установлен на таком уровне: 36,4507 гривен за 1 доллар (+0,1210 грн).

НБУ резко повысил официальный курс доллара: сколько стоит валюта

bank.gov.ua

Курс евро составит 38,5503 гривен за 1 евро (+0,2697 грн).

НБУ резко повысил официальный курс доллара: сколько стоит валюта

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 1 копейку до 36,40-36,42 грн/доллар (покупка-продажа).

НБУ резко повысил официальный курс доллара: сколько стоит валюта

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 5 копеек до 38,15 гривен за доллар и находится на уровне, который был до решения НБУ перейти к гибкому курсу.

Прогноз курса

Как отмечают эксперты Института экономических исследований и политических консультаций, в первые две недели гибкого курса изменения были существенно меньше 1% и гривна незначительно укрепилась. Согласно прогнозу, ситуация не изменится в течение следующих недель.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро
NEWS
Британская разведка оценила способность российской армии захватить Авдеевку
Британская разведка оценила способность российской армии захватить Авдеевку
DAILY
Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока