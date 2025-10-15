НБУ різко підвищив курс злотого до гривні

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав слідом за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 16 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: гривень за 1 злотий (+0,0807 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,25 гривень і продають по 11,55 гривень. Курс зріс на 5 копійок.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає шостий день поспіль із 9 жовтня.
Офіційний курс на 16 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7607 гривень за 1 долар (+0,0093 грн).
Офіційний курс євро складе 48,5301 гривень за 1 євро (+0,2947 грн).