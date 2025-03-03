НБУ різко підвищив курс долара на початку березня

Офіційний курс на 4 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5911 гривень за 1 долар (+0,1598 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,5417 гривень за 1 євро (+0,4283 грн).



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На міжбанку сьогодні курс зріс на 11 копійок до 41,55-41,58 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 15 копійок до 41,90 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, на початку березня ситуація на валютному ринку залишатиметься в стані відносного затишшя.

За його прогнозом, амплітуда коливань офіційного курсу буде на рівні 41,6-42,2 грн/долар.