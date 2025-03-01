Чого очікувати від курсу долара: банкір дав прогноз на початок березня

На початку березня ситуація на валютному ринку залишатиметься у стані відносного затишшя. Так, зокрема, амплітуда коливань офіційного курсу буде на рівні 41,6-42,2 грн /долар.

Як зазначив банкір, обсяг валютних інтервенцій НБУ може бути на рівні 600-800 млн доларів на тиждень, що є цілком прийнятним. Крім того, завдяки активності аграріїв напередодні посівної, що зазвичай супроводжується зростанням пропозиції валюти в середньому на 15%, на ринку спостерігатиметься рівновага між попитом і пропозицією.

"Зауважу, що вагомим джерелом спокою на ринку є січнева корекція облікової ставки до 14,5%, що мала на меті зміцнити гривню та дещо знизити інфляцію. Відповідний терапевтичний ефект спостерігався на валютному ринку, адже у лютому курсові показники зазвичай були нижчими за 42 грн долар - тобто менше за стартовий курс 2025 року", - сказав він.

Проте зростання споживчих цін триває: за попереднім аналізом лютого здорожчання може скласти в середньому 1-1,5%, а за підсумком 2 місяців 2025 року зростання споживчих цін може скласти до 2,7%. Тому цілком ймовірно, що 6 березня на черговому засіданні Монетарного комітету НБУ може збільшити облікову ставку до 15-15,5%, що стане об’єктивним наслідком економічної ситуації в країні, вважає банкір.

"На мій погляд, нова корекція облікової ставки та інших монетарних інструментів таких, як, приміром, ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами (на її основі формується дохідність гривневих депозитів), позитивно вплине на ситуацію на валютному ринку - курсові показники на певний час можуть застигнути. А різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку, як і в попередні тижні, буде майже нульовою", - сказав Лєсовий.

За його словами, наступного тижня ринок очікує активної ролі Нацбанку та відповідних кроків на посилення гривні та зменшення інфляції. Також суттєво вплине на попит необхідність підприємствам сплатити податок на прибуток у першій половині березня - тобто попит очікувано буде нижчим.

Прогноз курсу

Як зазначив банкір, основні характеристики валютного ринку наступного тижня будуть такими:

Коридори допустимих валютних змін складуть 41,6-42,2 грн/долар та 43,5-45 грн/євро (на міжбанку) та 41,6-42,3 грн/долар та 43,5-45 грн/євро (на готівковому ринку).

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0 гривень

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Таким чином, ситуація на валютному ринку залишатиметься на прийнятному рівні: баланс між попитом і пропозицією, активна участь Нацбанку унеможливлять будь-які непередбачувані і стрімкі валютні зміни", - констатував Лєсовий.