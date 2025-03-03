НБУ резко повысил курс доллара в начале марта

Официальный курс на 4 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,5911 гривен за 1 доллар (+0,1598 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,5417 гривен за 1 евро (+0,4283 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 11 копеек до 41,55-41,58 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 15 копеек до 41,90 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в начале марта ситуация на валютном рынке будет оставаться в состоянии относительного затишья.

По его прогнозу, амплитуда колебаний официального курса будет на уровне 41,6-42,2 грн/доллар.