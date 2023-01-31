НБУ рішуче стимулює банки підвищувати ставки за депозитами

Як зазначається в повідомлені, з 11 лютого нормативи резервів у національній валюті зростуть з 5% до 10%, в іноземній валюті - з 15% до 20%

Натомість за строковими коштами на рахунках юридичних та фізичних осіб норматив обов'язкового резервування не зміниться та в національній валюті залишиться на рівні 0%, а в іноземній - на рівні 10%.

За оцінками Національного банку, загальний обсяг обов’язкових резервів, який банки повинні будуть формувати, збільшиться орієнтовно на 73 млрд гривень.

"Відповідний крок сприятиме зниженню профіциту ліквідності в банківській системі, що спонукатиме банки до активнішої конкуренції за строкові кошти вкладників. Національний банк очікує, що у результаті зростатимуть як ставки за гривневими активами, так і частка строкових депозитів у банківській системі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, з 11 лютого розширюється перелік облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), за рахунок яких банки можуть покривати до 50% від загального обсягу обов'язкових резервів.

"За оцінками Національного банку, такий крок спонукатиме банки і надалі збільшувати активність на аукціонах Міністерства фінансів із розміщення ОВДП, що сприятиме активізації внутрішнього боргового ринку та уникненню прямого фінансування дефіциту бюджету Національним банком у 2023 році", - зазначили в НБУ.