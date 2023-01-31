НБУ рішуче стимулює банки підвищувати ставки за депозитами

Національний банк України підвищує для банків нормативи обов'язкового резервування за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках. Це буде стимулювати підвищувати ставки за строковими депозитами.
Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Як зазначається в повідомлені, з 11 лютого нормативи резервів у національній валюті зростуть з 5% до 10%, в іноземній валюті - з 15% до 20%
Натомість за строковими коштами на рахунках юридичних та фізичних осіб норматив обов'язкового резервування не зміниться та в національній валюті залишиться на рівні 0%, а в іноземній - на рівні 10%.
За оцінками Національного банку, загальний обсяг обов’язкових резервів, який банки повинні будуть формувати, збільшиться орієнтовно на 73 млрд гривень.
"Відповідний крок сприятиме зниженню профіциту ліквідності в банківській системі, що спонукатиме банки до активнішої конкуренції за строкові кошти вкладників. Національний банк очікує, що у результаті зростатимуть як ставки за гривневими активами, так і частка строкових депозитів у банківській системі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, з 11 лютого розширюється перелік облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), за рахунок яких банки можуть покривати до 50% від загального обсягу обов'язкових резервів.
"За оцінками Національного банку, такий крок спонукатиме банки і надалі збільшувати активність на аукціонах Міністерства фінансів із розміщення ОВДП, що сприятиме активізації внутрішнього боргового ринку та уникненню прямого фінансування дефіциту бюджету Національним банком у 2023 році", - зазначили в НБУ.
Нагадаємо, Національний банк з березня підвищує норми резервування банків за поточними коштами населення ще на 10%. Як зазначила перший заступник голови НБУ Катерина Рожков, це позбавить банки можливості заробляти на цих залишках та спонукатиме підвищувати ставки за депозитами.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.