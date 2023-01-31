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НБУ решительно стимулирует банки повышать ставки по депозитам

Фото: банки должны повысить ставки по депозитам для населения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины поднимает для банков нормативы обязательного резервирования по средствам по требованию и денежным средствам на текущих счетах. Это будет стимулировать повышать ставки по срочным депозитам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отмечается в сообщении, с 11 февраля нормативы резервов в национальной валюте возрастут с 5% до 10%, в иностранной валюте - с 15% до 20%

По срочным средствами на счетах юридических и физических лиц норматив обязательного резервирования не изменится и в национальной валюте останется на уровне 0%, а в иностранной - на уровне 10%.

По оценкам Национального банка, общий объем обязательных резервов, который банки должны будут формировать, увеличится ориентировочно на 73 млрд гривен.

"Соответствующий шаг будет способствовать снижению профицита ликвидности в банковской системе, что побудит банки к более активной конкуренции за срочные средства вкладчиков. Национальный банк ожидает, что в результате будут расти как ставки по гривневым активам, так и доля срочных депозитов в банковской системе", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 11 февраля расширяется перечень облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), за счет которых банки могут покрывать до 50% от общего объема обязательных резервов.

"По оценкам Национального банка, такой шаг будет побуждать банки и дальше увеличивать активность на аукционах Министерства финансов по размещению ОВГЗ, что будет способствовать активизации внутреннего долгового рынка и избежанию прямого финансирования дефицита бюджета Национальным банком в 2023 году", - отметили в НБУ.

Напомним, Национальный банк с марта повышает нормы резервирования банков по текущим средствам населения еще на 10%. Как отметила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожков, это лишит банки возможности зарабатывать на этих остатках и побудит повышать ставки по депозитам.

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