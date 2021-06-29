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НБУ резко снизил официальный курс евро на 30 июня

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Вторник 29 июня 2021 17:44
НБУ резко снизил официальный курс евро на 30 июня Фото: курс евро упал на 44 копейки (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 июня 2021 года установил курс евро на уровне 32,30 гривен за евро. Это на 44 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 30 июня установлен на таком уровне: 32,3018 гривен за евро (-0,4383 грн). При этом курс евро на 29 июня составляет 32,7401 гривен за евро.

НБУ резко снизил официальный курс евро на 30 июня

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс падает второй день подряд.

НБУ резко снизил официальный курс евро на 30 июня

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 39 копеек до 32,35 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,32 гривен за евро.

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