НБУ резко снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 ноября 2021 года установил курс евро на уровне 30,43 гривен за евро. Это на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 2 ноября установлен на таком уровне: 30,4358 гривен за евро (-0,1595 грн). При этом курс евро на 1 ноября составляет 30,5953 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс евро упал после роста накануне.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 30,47 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,46 гривен за евро.