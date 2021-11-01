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Курс доллара вырос на межбанке

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Украина, Понедельник 01 ноября 2021 17:05
Курс доллара вырос на межбанке Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 1 ноября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 26,32 гривен за доллар, курс в покупке до 26,30 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 30,47 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,3000 - 26,3200 грн/доллар, евро 30,4632 - 30,4759 грн/евро, российский рубль 0,3685 - 0,3689 грн/рубль.

Курс доллара вырос на межбанке

Напомним, торги по доллару на межбанке 29 октября закрылись в диапазоне: доллар 26,2500 - 26,2700 грн/доллар, евро 30,5083 - 30,5315 грн/евро, российский рубль 0,3713 - 0,3719 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,29 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

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