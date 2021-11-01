НБУ різко знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 2 листопада 2021 року встановив курс євро на рівні 30,43 гривень за євро. Це на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 2 листопада встановлено на такому рівні: 30,4358 гривень за євро (-0,1595 грн). При цьому курс євро на 1 листопада становить 30,5953 гривень за євро.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс євро впав після зростання напередодні.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
На міжбанку курс ЄВРО у продажу знизився на 6 копійок до 30,47 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,46 гривень за євро.