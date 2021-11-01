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НБУ резко снизил официальный курс евро

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Украина, Понедельник 01 ноября 2021 17:52
НБУ резко снизил официальный курс евро Фото: курс евро упал на 16 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 ноября 2021 года установил курс евро на уровне 30,43 гривен за евро. Это на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 2 ноября установлен на таком уровне: 30,4358 гривен за евро (-0,1595 грн). При этом курс евро на 1 ноября составляет 30,5953 гривен за евро.

НБУ резко снизил официальный курс евро

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро упал после роста накануне.

НБУ резко снизил официальный курс евро

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 30,47 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,46 гривен за евро.

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